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В МИД РФ оценили возможность сопровождения турецкими судами украинских сухогрузов с зерном

Вершинин назвал опасной опцию сопровождения судами Турции украинских сухогрузов с зерном

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Depo Photos/ZUMAPRESS/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге заявил, что опция с военным сопровождением судов с продовольствием с Украины вне зерновой сделки является опасной и невыполнимой, передает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о договоренности турецкой и украинской сторон о сопровождении судами военно-морских сил Турции украинских сухогрузов с зерном.

«В том, что касается сопровождения военными судами каких-то других судов, я думаю, что надо обратиться к источнику информации, мы эти вопросы не обсуждали. Я думаю, что эта опция опасная и невыполнимая», — сказал замглавы российского МИД.

Он также рассказал, что контакты по альтернативам черноморской инициативе в настоящее время не ведутся, Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна.

17 июля в Кремле заявили о прекращении действия зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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