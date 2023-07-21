В МИД РФ оценили возможность сопровождения турецкими судами украинских сухогрузов с зерном

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге заявил, что опция с военным сопровождением судов с продовольствием с Украины вне зерновой сделки является опасной и невыполнимой, передает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о договоренности турецкой и украинской сторон о сопровождении судами военно-морских сил Турции украинских сухогрузов с зерном.

«В том, что касается сопровождения военными судами каких-то других судов, я думаю, что надо обратиться к источнику информации, мы эти вопросы не обсуждали. Я думаю, что эта опция опасная и невыполнимая», — сказал замглавы российского МИД.

Он также рассказал, что контакты по альтернативам черноморской инициативе в настоящее время не ведутся, Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна.

17 июля в Кремле заявили о прекращении действия зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.