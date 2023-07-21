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В МИД РФ сообщили об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что контакты по альтернативам зерновой сделке не ведутся

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Максим Богодвид/РИА Новости

Контакты по альтернативам черноморской инициативе в настоящее время не ведутся. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на брифинге, передает ТАСС.

«Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделке нет», — сказал Вершинин.

Замминистра иностранных дел также сообщил, что Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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