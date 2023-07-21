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В СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия-Африка

FT: США пытаются убедить африканских лидеров не ехать на саммит Россия-Африка

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти США пытаются надавить на африканские страны в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 по 28 июля, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, Вашингтон стремится переубедить лидеров государств континента в необходимости их присутствия на форуме, в том числе на фоне приостановки участия Москвы в зерновой сделке.

Как отмечает FT, США призывают африканских политиков начать критиковать Россию за ее решение по соглашению с Турцией, ООН и Украиной. Издание добавляет, что действия Вашингтона в Африке встречают с беспокойством, поскольку пытаются сохранить возможность для взаимодействия как с американской стороной, так и с Москвой.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее в России пообещали не «выкачивать мозги» из Африки по примеру Запада.

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