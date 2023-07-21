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В МИД России пояснили заявление Минобороны о судоходстве в Черном море

Вершинин: необходимо убедиться, какие грузы перевозят суда в Черном море

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Yoruk Isik/Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что суда в Черном море, следующие на Украину, будут рассматриваться в качестве перевозчиков грузов военного назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает... запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — заявил он.

Также Вершинин заявил, что переговоры по альтернативам зерновой сделки в настоящее время не ведутся. Вершинин также сообщил, что Москва прорабатывает новые маршруты вывоза зерна.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения, среди которых Турция и ООН, условий, поставленных РФ.

Минобороны РФ, комментируя окончание зерновой сделки, заявляло, что с 20 июля все суда, которые идут в украинские порты Черного моря, будут считаться перевозчиками грузов военного назначения.

В свою очередь, Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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