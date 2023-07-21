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На Украине призвали Польшу «подставить плечо помощи»

Премьер Шмыгаль призвал Польшу «подставить плечо помощи» Киеву в вопросе украинского зерна

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Пресс-служба Кабмина Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале обратился к Польше с призывом «подставить Украине плечо помощи» в вопросе украинского зерна.

«Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам... Призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм... Призываю поляков подставить Украине плечо помощи», — написал премьер.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки»

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации вокруг продовольственной инициативы. Он подчеркнул, что не собирается медлить с мерами для предотвращения подобных последствий. Эрдоган выразил надежду подробно обсудить данный вопрос с Путиным и обеспечить продолжение зерновой сделки. Президент Турции призвал Запад также принять меры по этому вопросу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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