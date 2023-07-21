В Госдуме оценили решение Киева запретить судоходство по Керченскому проливу

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе является ничтожным и не имеет под собой никаких оснований.

«Керченский пролив — это территориальные воды Российской Федерации, и Украина к нему не имеет никакого отношения», — указал Шеремет, отметив, что с таким же успехом в Киеве могли бы запретить восход солнца.

Депутат подчеркнул, что при этом не стоит игнорировать возможность попыток агрессии со стороны Украины в отношении Керченского пролива. Шеремет выразил уверенность, что в этом случае российские военные примут все меры по обеспечению безопасности судоходства.

20 июля Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе. В министерстве предупредили, что с 21 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и портов, «находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», могут рассматриваться как «перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

До этого Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В военном ведомстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.