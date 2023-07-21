Киев следит за действиями бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

На Украине наблюдают за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

«Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси», — написал он в Telegram.

19 июля командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что Украина усилит участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер».

Накануне белорусское Минобороны показало кадры с учений спецназа и ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский».

До этого министерство сообщало о тренировках «вагнеровцев» и бойцов белорусской территориальной обороны в Могилевской области.

Вслед за Украиной свои восточные границы решила усилить и Польша.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.