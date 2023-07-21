Россия осудила решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам

В российском посольстве во Франции заявили, что власти страны «подключились к поддержке предателей», таким образом прокомментировав их решение предоставлять статус беженцев уклоняющимся от призыва и мобилизации россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что суд Франции по вопросам права на убежище постановил признать россиян, уклоняющихся от воинской службы, имеющими право на получение статуса беженца. В сообщении отмечается, что европейское законодательство о праве на убежище предусматривает, что статус беженца может быть предоставлен человеку, которому грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта. Суд считает, что «отказ от несения военной службы» лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, является «единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях».

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