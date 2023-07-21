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Лукашенко посетит Россию 23 июля

Путин и Лукашенко проведут переговоры в России 23 июля

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В Минске также подтвердили встречу. Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщило, что в повестке будет «широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем».

В последний раз Александр Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

На встрече с Путиным Лукашенко обсудил экономическое сотрудничество России и Белоруссии, в том числе в сфере высоких технологий, а также мировую политику и ситуацию в сфере безопасности.

В ходе того визита Лукашенко также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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