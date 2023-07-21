Путин заявил, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры»

Российский президент Владимир Путин во время оперативного совещания с Советом безопасности заявил, что властям Украины «наплевать» на ее народ и они готовы «пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские власти готовы пойти на все для спасения «своей продажной шкуры» и продления своего существования.

Путин добавил, что руководству государства «наплевать» на украинский народ, суверенитет Украины и национальные интересы.

Также президент России в ходе оперативного совещания заявил, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».