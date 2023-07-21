Россия пояснила Китаю ситуацию вокруг генконсульства КНР в Одессе

Министерство иностранных дел России предоставило посольству Китая в Москве пояснения о ходе спецоперации на Украине в связи с информацией об ущербе генконсульству КНР в Одессе. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам», — сказано в заявлении МИД РФ.

В ночь на 21 июля представитель китайского МИД сообщил, что Генеральное консульство КНР в Одессе получило повреждения в результате взрыва, который произошел поблизости. Уточнялось, что взрывная волна выбила оконные стекла и повредила поверхность стен здания.

Днем 21 июля украинская газета «Клименко тайм» писала о третьей за последние часы волне взрывов в Одесской области.

Ночью украинское русскоязычное издание «Зеркало недели» писало, что в Одессе второй раз после полуночи была объявлена воздушная тревога. Позднее произошла серия взрывов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.