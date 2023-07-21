Эрдоган рассказал, от чего зависит судьба заявки Швеции в НАТО

Парламент Турции будет рассматривать протокол о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе в соответствии со своим графиком, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, позитивное решение будет принято в зависимости от действий Стокгольма по достигнутым с Анкарой соглашениям, которые предполагают усиление борьбы с терроризмом.

«Мы будем следовать обещаниям и гарантиям, данным шведской стороной в ходе наших переговоров. Мы будем действовать в соответствии с теми шагами, которые предпримет Швеция. Членство в Европейском союзе Турции, которая имеет вторую по силе армию в НАТО и является практически локомотивом НАТО, придаст союзу жизненную силу и мощь. На пользу Швеции пошло бы принятие конкретных мер по борьбе с террористическими организациями и выдаче террористов, к чему наша страна относится очень трепетно», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что турецкая сторона ожидает от королевства выполнения данных обещаний и гарантий.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.