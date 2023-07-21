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Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины

Путин поручил поручил главе СВР Нарышкину следить за планами Польши по Украине

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Kacper Pempel/Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности поручил директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы властей Польши в отношении Украины. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что ваша служба <...> будет внимательно следить за развитием событий», — обратился Путин к Нарышкину.

Глава государства допустил, что польские власти намерены напрямую вмешаться в конфликт.

Ранее Путин заявил о планах Польши и Литвы оккупировать часть Украины. По словам российского лидера, планы по созданию воинского соединения Польши, Литвы и Украины направлены на оккупацию части украинской территории.

До этого Нарышкин говорил, что власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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