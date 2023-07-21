Медведев призвал посадить Борреля на диету

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Европе выполнить справедливые требования России по зерновой сделке или умерить аппетит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель обвиняет в мировом голоде Россию, однако сами европейцы не спешат делиться зерном с Африкой.

«А то как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты», — возмутился политик.

Политик отметил, что Борреля «надо самого на строгую диету».

17 июля в Кремле заявили о приостановке участия России в зерновой сделки. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, российская часть «вообще не выполнялась» ни по одному пункту, тогда как вывоз украинского продовольствия был обеспечен.

По словам президента РФ Владимира Путина, для российских аграриев зерновая сделка обернулась потерями в $1,2 млрд.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.