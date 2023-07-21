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Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке в ближайшее время

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации вокруг продовольственной инициативы. Об этом сообщил телеканал TRT.

«Прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий — от голода в некоторых регионах до новых волн миграции», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что не собирается медлить с мерами для предотвращения подобных последствий. Эрдоган выразил надежду подробно обсудить данный вопрос с Путиным и обеспечить продолжение зерновой сделки. Президент Турции призвал Запад также принять меры по этому вопросу.

По его словам, у России есть определенные ожидания от черноморской инициативы, она выступает за активную работу зернового коридора. Эрдоган признался, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку.

«Если запланированный на август визит господина Путина состоится, мы детально обсудим эти вопросы», — резюмировал турецкий лидер.

21 июля стало известно, что надежды Украины на поставку зерна в Европу по новым путям рухнули из-за обмеления Дуная.

Ранее в Евросоюзе потребовали возобновить зерновую сделку.

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