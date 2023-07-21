В Кремле прокомментировали изменения в вопросе о призывном возрасте в России

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать изменения в законодательстве по поводу призывного возраста.

Журналист спросил, как в Кремле относятся к тому, что президент Владимир Путин поддержал концепцию повышения минимального и максимального порогов, а последние нововведения оставили нижнюю планку прежней.

Песков адресовал этот вопрос в Госдуму и в Министерство обороны. Он подчеркнул, что основополагающей точкой зрения будет позиция Минобороны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продолжительность срочной службы в России сохраняется в один год и что призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет. Депутат уточнил, что нижний предел в 18 лет было решено оставить в связи с тем, что многие россияне хотят пойти служить именно в этом возрасте.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года. Законопроект предлагал поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.