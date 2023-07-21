В Кремле заявили, что Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе к песням Shaman

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин очень по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе и к песням исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Он отметил, что творческая деятельность очень важна для поднятия патриотического духа.

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни… Это очень важно для поднятия патриотического духа… Так что, конечно, это все очень позитивно», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что сам также очень положительно оценивает воспевающее СВО творчество.

До этого стало известно, что клип певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, на песню «Мой бой» набрал более 1 млн просмотров за 21 час с момента публикации. Клип был снят во время тура певца по городам новых регионов. В клипе присутствуют документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.