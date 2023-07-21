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В Кремле прокомментировали заявление Минобороны Украины о судах в Черном море

Песков: заявления Украины по судам в Черном море несут угрозу

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Минобороны Украины о том, что суда, идущие в РФ по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность.

Представитель Кремля отметил, что непредсказуемые действия Киева и его причастность к террористическим атакам могут создать угрозу для гражданских судов.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в связи с этим Россия менять траекторию движения судов в Черном море, Песков указал, что ситуация сейчас анализируется, и соответствующие ведомства займутся разработкой рекомендаций, чтобы минимизировать опасность.

20 июля Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе. В министерстве предупредили, что с 21 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и портов, «находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», могут рассматриваться как «перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Украинское Минобороны сделало соответствующе заявление после того, как Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В военном ведомстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о невозможности подготовки диверсий против гражданских судов в акватории Черного моря со стороны России.

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