Новая Зеландия вводит новые санкции против России и Белоруссии

Правительство Новой Зеландии вводит новые санкции в отношении 17 компаний и 6 граждан Российской Федерации и Республики Белоруссия. Об этом говорится в заявлении новозеландского МИД.

Рестрикции будут введены в отношении трех граждан РФ, «вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию», и трех граждан Белоруссии.

Как сообщила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута, в санкционный список попали 11 предприятий военно-промышленного комплекса России, которые разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, используемые российской стороной «для ведения войны против Украины».

Санкции также будут введены против шести белорусских организаций, в том числе финансово-кредитных, причастных к поддержке Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В частности, Новая Зеландия уже 23 раза вводила санкции против Российской Федерации.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.