Анкара будет добиваться продолжения зерновой сделки в четырехстороннем формате

Турция выступает за продолжении выполнения условий продуктовой сделки в четырехстороннем формате. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

«Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате», — сказал он.

По словам источника, турецкие власти продолжают предпринимать шаги в данном направлении. Они рассчитывают, что Россия возобновит участие в черноморской инициативе.

20 июля в Минобороны республики заявили, что Турция продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной о возможности возобновления продовольственной сделки. В ведомстве выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление кризиса посредством диалога.

Администрация президента США не рассматривает варианты предоставления американского флага морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки. С таким заявлением накануне выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее Киев выразил готовность рискнуть чужими кораблями ради вывоза зерна.