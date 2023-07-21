Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анкара будет добиваться продолжения зерновой сделки в четырехстороннем формате

ТАСС: Турция призвала продлить зерновую сделку в четырехстороннем формате

close
100%
Lucio Tavora/Global Look Press

Турция выступает за продолжении выполнения условий продуктовой сделки в четырехстороннем формате. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

«Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате», — сказал он.

По словам источника, турецкие власти продолжают предпринимать шаги в данном направлении. Они рассчитывают, что Россия возобновит участие в черноморской инициативе.

20 июля в Минобороны республики заявили, что Турция продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной о возможности возобновления продовольственной сделки. В ведомстве выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление кризиса посредством диалога.

Администрация президента США не рассматривает варианты предоставления американского флага морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки. С таким заявлением накануне выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее Киев выразил готовность рискнуть чужими кораблями ради вывоза зерна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях