В Италии надеются на завершение конфликта на Украине к лету 2024 года

Власти Италии выступают за активизацию процесса урегулирования конфликта на Украине путем дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В интервью La Stampa он отметил, что пора начать искать выход из противостояния.

«Пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец конфликту <…> В следующем году в это время [лето], надеюсь, мы не будем больше говорить о конфликте на Украине», — отметил Крозетто.

Он добавил, что пора определить временные рамки и условия для завершения украинского кризиса. Крозетто подчеркнул, что это не означает, что Италия отказывается от взятых на себя обязательств по помощи Украине, в том числе военной.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок оружия НАТО.