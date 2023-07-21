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В Италии надеются на завершение конфликта на Украине к лету 2024 года

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что ждет конца конфликта на Украине в 2024 году

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Andrew Medichini/AP

Власти Италии выступают за активизацию процесса урегулирования конфликта на Украине путем дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В интервью La Stampa он отметил, что пора начать искать выход из противостояния.

«Пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец конфликту <…> В следующем году в это время [лето], надеюсь, мы не будем больше говорить о конфликте на Украине», — отметил Крозетто.

Он добавил, что пора определить временные рамки и условия для завершения украинского кризиса. Крозетто подчеркнул, что это не означает, что Италия отказывается от взятых на себя обязательств по помощи Украине, в том числе военной.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок оружия НАТО.

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