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Байден снова потерялся на сцене

Байдену не удалось самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Президент США Джо Байден снова растерялся, не сразу найдя выход со сцены после выступления в Филадельфии, передает телеканал C-SPAN.

Темой выступления американского лидера была экономическая политика администрации. Закончив речь, Байден сделал несколько шагов в противоположном от выхода направлении. На помощь президенту пришел помощник, он указал ему правильный путь, и тогда Байден благополучно спустился с подиума.

Байден в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. В марте он также «заблудился» после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

В мае Байден не смог найти выход со сцены в Нью-Йорке после выступления о дефолте.

В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным хозяином Белого дома.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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