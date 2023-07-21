Лукашенко назвал политику ЕС недальновидной и поздравил Бельгию с Национальным праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Европейского недальновидной и поздравил Брюссель с Национальным праздником Бельгии, сообщает »БелТА».

«В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов. К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период», — заявил Лукашенко.

Он призвал Бельгию и европейские институты в целом отказаться от политики конфронтации ради мира на европейском континенте.

Ранее комитет по иностранным делам Европарламента утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал государства и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Европарламент требует арестовать Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на территории Украины и вывоз их на отдых в детские лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.