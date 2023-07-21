Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал политику ЕС недальновидной и поздравил Бельгию с Национальным праздником

Президент Белоруссии Лукашенко призвал ЕС отказаться от конфронтации

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Европейского недальновидной и поздравил Брюссель с Национальным праздником Бельгии, сообщает »БелТА».

«В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов. К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период», — заявил Лукашенко.

Он призвал Бельгию и европейские институты в целом отказаться от политики конфронтации ради мира на европейском континенте.

Ранее комитет по иностранным делам Европарламента утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал государства и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Европарламент требует арестовать Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на территории Украины и вывоз их на отдых в детские лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях