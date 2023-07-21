В Польше ведущей пришлось разнимать депутатов в ходе перебранки из-за зерна с Украины

Польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак начали матерную перебранку из-за зерна с Украины в эфире польского телеканала Polsat. В какой-то момент телеведущей Агнешке Гоздыре пришлось встать между спорщиками.

В ходе дебатов депутат из рядов партии правящей коалиции «Суверенная Польша» Ковальский обвинил оппозиционера Дариуша Климчака и его «Польскую народную партию» в поддержке либерализации торговли с Украиной, после чего попытался оказать на того эмоциональное давление. Политик заявил, что «хочет», чтобы его оппонент хоть раз был «верен Польше». После косвенного обвинения в измене интересам страны его оппонент с матом призвал его прекратить говорить в подобном ключе и подчеркнул, что он «верен Польше».

«Это вы, занимая пост замминистра сельского хозяйства, занимаетесь нидерландскими трансвеститами в социальных сетях, а не польским сельским хозяйством», — ответил Климчак Ковальскому.

Ранее в Киеве раскритиковали Польшу за нежелание ввозить украинское зерно.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.