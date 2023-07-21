Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах

Глава избиркома Запорожской области заявила, что членам комиссии поступают угрозы с Украины

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко заявила, что членам территориальных и участковых комиссий поступают угрозы с Украины, сообщает РИА Новости.

Она считает, что Киев неизбежно пойдет на провокации, и ко дню голосования — 10 сентября — провокаций станет больше.

«Та сторона уже увидела, что на референдуме мы не побоялись, хотя была еще более обостренная ситуация. Ни один член УИК или ТИК не дрогнул, все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз. Кроме того, мы проводим определенный инструктаж на случай рассылки всевозможных провокационных сообщений. Мы готовы к противостоянию, фейкам и всему подобному», — заявила Катющенко.

Ранее в Запорожье уточнили, как планируется избирать губернатора.

Региональный избирательный комитет постановил, что выборы губернатора Запорожской области возможны только после выборов депутатов, которые пройдут 10 сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о подготовке регионов к выборам в сентябре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях