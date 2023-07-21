В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах

Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко заявила, что членам территориальных и участковых комиссий поступают угрозы с Украины, сообщает РИА Новости.

Она считает, что Киев неизбежно пойдет на провокации, и ко дню голосования — 10 сентября — провокаций станет больше.

«Та сторона уже увидела, что на референдуме мы не побоялись, хотя была еще более обостренная ситуация. Ни один член УИК или ТИК не дрогнул, все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз. Кроме того, мы проводим определенный инструктаж на случай рассылки всевозможных провокационных сообщений. Мы готовы к противостоянию, фейкам и всему подобному», — заявила Катющенко.

Ранее в Запорожье уточнили, как планируется избирать губернатора.

Региональный избирательный комитет постановил, что выборы губернатора Запорожской области возможны только после выборов депутатов, которые пройдут 10 сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о подготовке регионов к выборам в сентябре.