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В Совфеде прокомментировали участие нейросети в выборах президента в 2024 году

В Совфеде назвали невозможным участие нейросети «Жириновский» в выборах президента

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Член конституционного комитета Совета федерации Александр Башкин назвал невозможным участие нейросети «Жириновский» в выборах президента. По словам Башкина, это связано с тем, что у нейросети нет гражданства РФ, передает РИА Новости.

«Членом российской партии может быть только гражданин Российской Федерации – больше никто не может быть: ни компьютер, ни бурый медведь, ни автомобиль Lada Granta – неодушевленное существо или предмет, гаджет не может быть членом партии равно, как и кандидатом на любую выборную должность», — заявил законодатель.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет на ближайшем съезде партии.

15 июня презентация нейросети «Жириновский» побила рекорд по просмотрам на канале ЛДПР. Нейросеть «Жириновский» показали на ПМЭФ-2023.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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