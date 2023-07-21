Глава Минкульта Украины со скандалом подал в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Cегодня вечером отнес премьер-министру заявление об отставке, из-за волны недоразумений по вопросу о важности культуры во время войны. А потом удивился заявлению президента по этому же вопросу», — рассказал Ткаченко.

По словам бывшего министра, в период ведения военных действий выделение частных и бюджетных средств «на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – ​​это щит нашей идентичности и наших границ».

Как пишет издание «Зеркало недели», Ткаченко вызвал возмущение многих украинцев после того, как стало известно, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 млн гривен (970 млн рублей). Речь идет о финансировании 53 проектов – художественных телесериалов и документальных фильмов – от 32 украинских продакшенов. Кроме того, министр назвал уместным выделение более 500 млн грн (1 млрд 213 млн рублей) на завершение начатого еще в 2008 году строительства Музея Голодомора — якобы из средств доноров.

Ранее Зеленский предложил заменить министра культуры Украины. Зеленский подчеркнул, что музеи, культурные центры являются важным аспектом политики, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил отказом на петицию об увольнении Ткаченко.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.