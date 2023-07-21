Катарский МИД вызвал шведского посла

Министерство иностранных дел Катара вручило ноту протеста послу Швеции из-за сожжения Корана, сообщает РИА Новости.

«МИД Катара объявляет, что на фоне продолжающихся атак против ислама и Корана вызвал посла Швеции, чтобы вручить ему официальный меморандум с протестом, содержащий, в том числе, призывы к шведским властям пресечь эту гнусную практику», — указано в сообщении дипломатического ведомства эмирата.

20 июля премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны из-за неоднократного сожжения Корана в Стокгольме. Шаг стал реакцией на акцию у посольства Ирака в центре Стокгольма 20 июля. Два активиста пинали Коран (хотя раньше грозились сжечь его), и вытерли обувь бумажными копиями флага Ирака и фотографиями деятелей страны.

Ранее Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана после акции напротив посольства Ирака.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.