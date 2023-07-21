Глава ЦРУ заявил, что Китай не определился с политикой на Тайване

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Китай пока не пришел к решению о том, стоит ли использовать военную силу для воссоединения с Тайванем. Заявление было сделано Бернсом на конференции по безопасности в Аспенском университете.

«Я думаю, что на сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и Народно-освободительная армия Китая сомневаются в том, что они смогут добиться успеха в случае полномасштабного вторжения на Тайвань с приемлемыми потерями», — заявил глава ЦРУ.

По словам Бернса, получившее известность в США сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) готовиться к операции на Тайване в 2027 году не стоит воспринимать как однозначный сигнал. По словам Бернса, оно означает не неизбежность конфликта, а исключительно потенциальную готовность НОАК к такому развитию событий.

Ранее WSJ писало, что жители Тайваня не хотят служить в армии и жертвовать собой при конфликте с КНР.

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