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На ЗАЭС заявили, что МАГАТЭ является независимым источником информации о ситуации

Директор ЗАЭС Черничук заявил, что МАГАТЭ является независимым источником информации

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Lisa Leutner/AP

По словам директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрия Черничука, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент является независимым источником информации о ситуации на ЗАЭС, не предъявляя при этом претензий к России, несмотря на давление со стороны Украины.

В интервью Первому каналу Черничук отметил, что международная миссия под эгидой ООН является единственным независимым источником информации о состоянии станции, доступным всему мировому сообществу. Он подчеркнул, что публикации на сайте МАГАТЭ после визитов главы агентства Рафаэля Гросси не содержат ни военных комментариев, ни претензий к России в качестве эксплуатирующей организации. В более чем 170 публикациях о событиях на Запорожской АЭС международное агентство предоставляет только объективную и честную информацию о ситуации на станции, несмотря на давление со стороны Украины, считает Черничук.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС было организовано после первого визита Рафаэля Гросси в начале сентября 2022 года. Согласно договоренностям, несколько специалистов агентства будут пребывать на Запорожской АЭС, и каждый месяц будет меняться новая группа экспертов. С момента начала миссии уже прошло восемь ротаций.

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