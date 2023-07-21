Баку назвал «ошибочным и опасным» заявление Еревана

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об «этнической чистке» в Карабахе «ошибочным и опасным». Об этом пишет РИА Новости.

Мирзоян высказал свои слова на заседании постоянного совета ОБСЕ, заявив, что «признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть неверно истолковано и использовано как «лицензия» на этническую чистку в Нагорном Карабахе». Он также осудил «незаконные» и «бесчеловечные» действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Карабах с Арменией.

Министерство иностранных дел Азербайджана в своем заявлении подчеркнуло, что утверждение армянской стороны о предполагаемой этнической чистке в регионе является ошибочным и опасным. Оно отметило, что в отличие от Армении, которая совершила массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против жителей армянского происхождения.

МИД Азербайджана также добавил, что действия премьер-министра Армении, который признает Карабах территорией Азербайджана, но не способствует реинтеграции жителей армянского происхождения в Азербайджан, рассматриваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.