Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН потребовали от Израиля соблюдения гуманитарного права при борьбе с терроризмом

Генсек ООН Гутерриш: Израиль должен соблюдать гуманитарное право при борьбе с терроризмом

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что глава ООН призвал Израиль придерживаться гуманитарного права при проведении контртеррористических организаций во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцегом. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Он осудил все акты терроризма и подчеркнул, что контртеррористические операции должны проводиться в полном соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека», — сообщил пресс-секретарь Гутерриша.

Отмечается, что в ходе встречи генсек ООН осудил все формы антисемитизма и недавние теракты в Израиле.

При этом Гутерриш вновь высказался в поддержку реализации резолюции 181 Совета Безопасности ООН, согласно которой разрешение палестино-израильского конфликта должно предполагать создание двух государств на территории Палестины.

Ранее конгрессвумен США Тлаиб заявила, что Израиль является государством апартеида.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях