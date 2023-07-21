В ООН потребовали от Израиля соблюдения гуманитарного права при борьбе с терроризмом

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что глава ООН призвал Израиль придерживаться гуманитарного права при проведении контртеррористических организаций во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцегом. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Он осудил все акты терроризма и подчеркнул, что контртеррористические операции должны проводиться в полном соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека», — сообщил пресс-секретарь Гутерриша.

Отмечается, что в ходе встречи генсек ООН осудил все формы антисемитизма и недавние теракты в Израиле.

При этом Гутерриш вновь высказался в поддержку реализации резолюции 181 Совета Безопасности ООН, согласно которой разрешение палестино-израильского конфликта должно предполагать создание двух государств на территории Палестины.

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