В «Хезболле» призвали добиваться высылки послов Швеции из исламских государств

Генеральный секретарь ливанского шиитского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал народы арабских и других мусульманских стран требовать от своих правительств высылки послов Швеции, чтобы добиться от ее властей прекращения выдачи разрешений на сожжение Корана в Стокгольме. Выступление Насраллы транслировалось в эфире ливанского телеканала LBCI.

«Я призываю арабские и (другие — ред.) мусульманские народы потребовать от своих правительств отозвать послов из Швеции и выслать шведских послов из их стран», — заявил политик. По словам Насраллы, если сожжение Корана с разрешения властей Швеции повторится, следующим шагом должен стать разрыв дипотношений.

Генсек «Хезболлы» заявил, что 21 июля в мечетях по всему Ливану будет проводиться обсуждение «ужаса, который творится в отношении наших святынь».

20 июля премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны из-за неоднократного сожжения Корана в Стокгольме.

Шаг стал реакцией на сегодняшнюю акцию у посольства Ирака в центре Стокгольма. В ней участвовали лишь два человека. Активисты пинали Коран (хотя раньше грозились сжечь его), и вытерли обувь бумажными копиями флага Ирака и фотографиями деятелей страны.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.