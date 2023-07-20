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Путин заявил, что люди в арктической зоне должны жить в человеческих условиях

Путин выразил недовольство темпами развития инфраструктуры населенных пунктов арктической зоны

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ранее было принято решение о разработке плана мероприятий по развитию инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и арктических городов, где дислоцируются воинские формирования, но это задача решается медленно.

Он подчеркнул, что благоустройство городов в условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, «поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях».

Путин добавил, что большая ответственность в данном вопросе лежит на федеральном центре.

До этого президент России дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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