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Зеленский предложил заменить министра культуры Украины

Зеленский предложил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру страны рассмотреть вопрос о замене главы Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщает «Страна.UA».

Он подчеркнул, что обсуждал со Шмыгаем вопрос бюджетных расходов, а также подчеркнул, что музеи, культурные центры являются важным аспектом, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

«Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — заявил Зеленский.

До этого Шмыгаль ответил на петицию на сайте кабмина с предложением уволить министра культуры Александра Ткаченко, что не видит оснований для увольнения чиновника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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