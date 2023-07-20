Зеленский предложил заменить министра культуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру страны рассмотреть вопрос о замене главы Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщает «Страна.UA».

Он подчеркнул, что обсуждал со Шмыгаем вопрос бюджетных расходов, а также подчеркнул, что музеи, культурные центры являются важным аспектом, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

«Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — заявил Зеленский.

До этого Шмыгаль ответил на петицию на сайте кабмина с предложением уволить министра культуры Александра Ткаченко, что не видит оснований для увольнения чиновника.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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