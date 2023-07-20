В Белом доме оценили отправку зерна с Украины на судах под флагом США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента Соединенных Штатов не рассматривает вариант предоставления флага США морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне о таком обсуждении неизвестно», — заявил Кирби.

Таким образом он ответил на просьбу уточнить, изучает ли правительство США возможность вывоза продовольствия с Украины на судах под американским флагом ввиду прекращения действия зерновой сделки.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море.

20 июля российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке.

Накануне Минобороны России предупредило, что теперь все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.