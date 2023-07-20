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В Белом доме не стали говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море

Кирби проигнорировал вопрос о действиях США в случае провокаций в Черном море

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Alex Brandon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге оставил без ответа вопрос о том, какими будут действия Соединенных Штатов в случае, если РФ решится атаковать гражданские корабли, направляющиеся в или из украинских портов в акватории Черного моря. Его слова передает РИА Новости.

«Я не хочу строить гипотезы», — ответил представитель американской администрации.

Кирби также отметил, что США продолжают призывать Российскую Федерацию вернуться к рассмотрению вопроса о продлении зерновой сделки. Он также подчеркнул, что власти США будут наблюдать за тем, как Россия станет вести себя в этом отношении.

«Оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет», — заключил чиновник.

Накануне Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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