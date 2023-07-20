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В посольстве РФ в США отрицают возможность подготовки диверсий против гражданских судов

Посол Антонов: Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море

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Wong Maye-E/AP

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отрицает возможность подготовки диверсий против гражданских судов в акватории Черного моря, вопреки противоположным заявлением США. Его слова передает РИА Новости.

«В отличие от американских властей <...> мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», — указал дипломат.

Антонов подчеркнул, что попытка приписать РФ подготовку каких-либо атак на гражданские суда является «фальсификацией чистой воды».

Он раскритиковал власти США за то, что они потакают руководству Украины в ответ на их требования о снабжении вооружением, в частности кассетными боеприпасами и беспилотниками. По мнению посла, Соединенные Штаты посредством своих заявлений о возможных провокациях РФ против гражданских судов в Черном море желают замаскировать «собственную деструктивную деятельность» и подорвать доверие к Российской Федерации.

Накануне Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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