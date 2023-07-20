Песков оценил новые санкции Канады

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные меры Канады против России являются попыткой Оттавы «бежать впереди всех» других стран Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, таким образом канадская сторона демонстрирует, каким она является образцовым «санкционерщиком».

До этого Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц.

Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.