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В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии

Песков назвал верхом маразма санкции Великобритании против детского лагеря «Артек»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Великобритании против детского лагеря «Артек» в Крыму поразили его как «верх маразма», передает ТАСС.

«Вот это верх маразма!» — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что, если бы был британцем, ему за такое было бы стыдно.

17 июля британское правительство сообщило, что включило в свой санкционный список детский центр «Артек».

В заявлении утверждалось, что «депортированные дети» переселяются в «лагеря перевоспитания» в Крыму и на материковой части России, где «получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание».

20 июля Канада расширила санкции против РФ, внеся в свои санкционные списки десятки физических и юридических лиц, в частности российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, карту «Мир» и др.

В этот же день Евросоюз продлил на полгода действие санкций против России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин также продлил действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции, введенные против России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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