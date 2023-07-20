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Путин пока не решил, поедет ли в Индию на саммит G20

Песков ответил, что Путин пока не решил, примет ли очное участие в саммите G20 в Нью-Дели

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Aijaz Rahi/AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает визита президента РФ Владимира Путин в индийский город Нью-Дели на саммит Группы двадцати, который пройдет в сентябре. Его слова передает ТАСС.

«Пока нет решения», — сказал представитель Кремля.

Других подробностей Песков не привел.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на еженедельном брифинге заявил, что его страна надеется, что Владимир Путин лично посетит саммит глав стран G20. Багчи отметил, что Индия разослала приглашения всем членам Большой двадцатки.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что руководитель ведомства Сергей Лавров обсудил с послами дружественных стран — членов Группы двадцати задачи подготовки и проведения предстоящего саммита G20 в Нью-Дели.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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