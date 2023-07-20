Дума во II чтении приняла законопроект о налогах для уехавших россиян

Депутаты Государственной думы Российской Федерации во II чтении приняли законопроект, который предполагает взимании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартным ставкам в 13-15% с заработков граждан, которые работают из-за границы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что налоги будут взиматься с россиян работающих из-за рубежа по ставке 13% или 15%. В последнем случае предполагается, что доход гражданина составляет более 5 млн рублей в год.

Подобное касается и фрилансеров, которые выполняют работу для заказчиков из России. Для этого они должны быть налоговыми резидентами России, получать вознаграждение на счет в российском банке, оплата должна происходить от российской организации, индивидуальных предпринимателей или обособленных подразделений иностранных структур в РФ. Для взимания налога с работающего из-за рубежа гражданина должно быть соблюдено одно из вышеперечисленных условий.

Предполагается, что новые правила должны вступить с 2024 года.

До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении нормы о налогообложении для работающих из-за границы.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.