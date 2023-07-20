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ЕС согласовал санкционный режим против Ирана за военные поставки РФ и Сирии

Боррель: ЕС согласовал создание санкционного режима против Ирана за военные поставки РФ и Сирии

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Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал создание санкционного режима против Ирана за военные поставки России и Сирии, передает Reuters.

Он также предложил создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму 5 млрд евро в год до 2027 года.

Ранее Боррель назвал заявления России о необходимости снятия ограничений на экспорт российских сельхозтоваров для продления зерновой сделки «бессмыслицей».

Отмечается, что Боррель перед началом саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ответил на вопрос, почему РФ выдвигает к союзу претензии из-за санкций, которые не позволяют обеспечить экспорт российских товаров.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки. Гутерриш отметил, что в том числе сожалеет о решении РФ отказаться от гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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