Совбез ООН проведет заседание по вопросу прекращения зерновой сделки

Совет Безопасности ООН проведет 21 июля заседание по Украине, где будет обсуждаться прекращение зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство Великобритании при международной организации.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Она подчеркнула, что только после «конкретных результатов», а не очередных «заверений» и «обещаний» ООН и Запада, Россия вернется к выполнению сделки.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины.