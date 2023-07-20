Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба заявил, что Украина готова пойти на любой риск для вывоза зерна по Черному морю

Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов пойти на любой риск для вывоза зерна по Черному морю

close
100%
Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю. Об этом он сообщил в интервью изданию Time.

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», — сказал он.

При этом министр добавил, что Киеву нужно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски.

Ранее Кулеба на заседании Совбеза ООН попросил страны-члены организации призвать Россию вернуться к зерновой сделке, говорится в заявлении украинского МИД.

Кулеба заявил, что «Россия убила зерновую сделку» своим отказом от ее продления, что скажется на росте продовольствия в мире и нанесет ущерб наиболее уязвимым странам.

18 июля действие зерновой сделки прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, но что Россия вернется к соглашению, когда условия РФ будут выполнены.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях