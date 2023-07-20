Кулеба заявил, что Украина готова пойти на любой риск для вывоза зерна по Черному морю

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю. Об этом он сообщил в интервью изданию Time.

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», — сказал он.

При этом министр добавил, что Киеву нужно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски.

Ранее Кулеба на заседании Совбеза ООН попросил страны-члены организации призвать Россию вернуться к зерновой сделке, говорится в заявлении украинского МИД.

Кулеба заявил, что «Россия убила зерновую сделку» своим отказом от ее продления, что скажется на росте продовольствия в мире и нанесет ущерб наиболее уязвимым странам.

18 июля действие зерновой сделки прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, но что Россия вернется к соглашению, когда условия РФ будут выполнены.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.