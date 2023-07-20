Исландия заявила о приостановке деятельности посольства в России

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика.

До этого российское внешнеполитическое ведомство заявило, что решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия.

9 июня на сайте исландского правительства появилось сообщение о том, что Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Согласно сообщению, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также принял решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.

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