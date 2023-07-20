Киев ждет возвращения зерновой сделки после встречи Путина с Эрдоганом

Украина рассматривает несколько возможных сценариев в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке, заявил посол Киева в Турции Василий Боднар, передает «Европейская правда». По его словам, они вариант касается продолжение работы соглашения без Москвы, а другой возвращения российской стороны в договор после возможной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Надо искать пути выхода прежде всего в рамках существующего формата. Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры <…> и убедит ее [Россию] вернуться к предыдущим договоренностям... Но это не исключает проработки альтернативных форматов и возможностей», — пояснил Бондар.

Он также добавил, что у Турции якобы есть рычаг воздействия на Россию. Бондар подчеркнул, что договоренности выгодны Анкаре, поэтому в Киеве ожидают от турецкой стороны работы по их восстановлению.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

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