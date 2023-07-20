В Верховной раде убрали из законопроекта об английском языке один пункт

Украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной политики исключил из законопроекта о статусе английского языка положение, которое предполагало поэтапный отказ от украинского дубляжа в кинотеатрах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, предполагающий предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. После этого на сайте офиса украинского лидера появилось пять петиций против этого законопроекта. Одна из петиций, авторы которой заявляли о необходимости сохранения украинского дубляжа в кинотеатрах, смогла набрать необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

«Там изъяли нормы о дубляже, которые сначала были в законопроекте», — написал он.

По словам депутата, законопроект в скором времени будет рассмотрен в первом чтении.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что на Украине разработали законопроект, согласно которому с 2027 года все кинотеатры страны должны будут показывать англоязычные фильм исключительно без озвучки.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.