Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде убрали из законопроекта об английском языке один пункт

Железняк: Рада исключила из законопроекта об английском языке отказ от украинского дубляжа

close
100%
РИА «Новости»

Украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной политики исключил из законопроекта о статусе английского языка положение, которое предполагало поэтапный отказ от украинского дубляжа в кинотеатрах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, предполагающий предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. После этого на сайте офиса украинского лидера появилось пять петиций против этого законопроекта. Одна из петиций, авторы которой заявляли о необходимости сохранения украинского дубляжа в кинотеатрах, смогла набрать необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

«Там изъяли нормы о дубляже, которые сначала были в законопроекте», — написал он.

По словам депутата, законопроект в скором времени будет рассмотрен в первом чтении.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что на Украине разработали законопроект, согласно которому с 2027 года все кинотеатры страны должны будут показывать англоязычные фильм исключительно без озвучки.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях