Ирак объявил о высылке посла Швеции

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял решение о высылке посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём, передает INA. По информации агентства, соответствующее решение было принято после экстренного заседания правительства, связанного с протестами на иракской территории против сожжения Корана в Стокгольме.

«Премьер ас-Судани распорядился выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме», — говорится в сообщении.

В ночь на 20 июля протестующие в Багдаде взяли штурмом посольство Швеции и подожгли здание. Власти Ирака осудили действие участников беспорядков. Протесты в республике начались после акции по сожжению Корана, которая произошла еще 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. При этом местные СМИ отмечали, что в Стокгольме уже планируют новые сожжения Корана. Ирак уже пообещал разорвать отношения со Швецией, если королевство допустит повторение акции.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.