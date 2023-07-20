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Индия надеется, что Путин приедет на саммит глав стран G20

МИД Индии выразил надежду, что Путин будет лично присутствовать на саммите G20 в Нью-Дели

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Михаил Метцель/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на еженедельном брифинге заявил, что его страна надеется, что глава российского государства Владимир Путин лично посетит саммит глав стран G20, который должен состояться в сентябре в Нью-Дели, передает РИА Новости.

Багчи отметил, что Индия разослала приглашения всем членам «Большой двадцатки».

«Мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. У меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то «да» или «нет», — сказал он, отвечая на вопрос, примет ли участие в мероприятии Путин.

Багчи добавил, что Индия «с нетерпением ждет возможности поприветствовать лидеров на саммите лидеров в Нью-Дели в сентябре».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в конце августа.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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